A divulgação dos dados referentes à inflação do CPI dos EUA para março às 13h30 será o evento mais...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Alibaba (BABA.US) - estiveram a ser negociadas acima dos 6% depois dos reguladores de antitruste chineses terem multado o gigante...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par NZDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par...
Estamos a entrar no segundo trimestre de 2021 à medida que a 3ª vaga da pandemia coronavírus provocada pelo coronavírus...
Nomura emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. A empresa recomenda assumir entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:1.3745 Target:1.4400 Stop:...
A MUFG emitiu uma recomendação para o par AUDUSD. O Banco recomenda assumir entradas longas sobre o par com os seguintes níveis: Entrada:...
A sessão de hoje começou com uma ligeira fraqueza do dólar americano (USD), no entanto, o dólar americano está a tentar...
Powell disse à CBS que a América continua a dar sinais animadores de recuperação Microsoft está em negociações...
Pode-se observar uma desaceleração do movimento de alta no mercado de ouro na semana passada. Recorrendo à análise técnica...
