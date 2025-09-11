Possível padrão gráfico no Ouro - Head and Shoulders
Pode-se observar uma desaceleração do movimento de alta no mercado de ouro na semana passada. Recorrendo à análise técnica...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Powell disse à CBS que a América continua a dar sinais animadores de recuperação Microsoft está em negociações...
Bitcoin ultrapassa a marca dos $ 60.000 antes da IPO da Coinbase A capitalização do mercado das criptomoedas ultrapassou a marcad os...
A temporada de earnings em Wall Street começa esta semana! Como já é costume, o início desta maratona de earnings é...
A oportunidade de negociação de hoje é no par EUR/JPY. Assista agora:
Mercado europeu segue laterealizado DE30 tenta quebrar acima da zona de consolidação Deutsche Post aumentou as previsões...
A agenda dos webinars em direto da semana já está disponível. 👉 Aceda a todos os webinars e participe! 2ª...
As ações europeias começaram o primeiro dia de negociações de forma mista. No entanto, o índice português...
Durante a sessão de hoje os metais industriais estão a ser negociados sob pressão - COBRE cai 1,4%, NÍQUEL cai 3% enquanto...
Mercado europeu segue lateralizado a temporada de "earnings" dos EUA começa esta semana Os mercados de ações...
