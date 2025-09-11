Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/04/2021
Mercado Norte Americano O presidente da Fed, Powell, disse que a atividade económica deverá aumentar mais rapidamente, uma vez que a criação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A temporada de earnings nos EUA para o primeiro trimestre de 2021 começa já na próxima semana e os relatórios corporativos...
Preços ao produtor dos EUA sobem mais do que o esperado Preços ao produtor da China mais altos desde 2018 Durante a sessão...
Os preços do produtor para a aumentou para 1,0%, face aos valores registados no mês passado de 0,5%. Os preços anuais ao produtor nos...
Existe um ditado que diz que existem duas grandes forças de mercado: ganância e medo. Os dados referentes à margem da dívida...
A divulgação de hoje em torno dos dados da inflação na China acabou por surpreender os analistas. A inflação...
Mercados europeus continuam a ser negociados de forma lateralizada DE30 continua a ser negociado próximo da zona dos 15.200 pontos TUI...
A oportunidade de negociação de hoje é no par EUR/GBP. Assista agora:
As matérias-primas como o trigo poderão registar períodos de maior durante a sessão de hoje às 17:00, à medida...
