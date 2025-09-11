Calendário económico: Dados sobre o mercado laboral no Canadá e relatório WASDE em destaque.
Mercados europeus começaram as negociações de forma lateralizada Divulgação dos dados sobre o mercado...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercados europeus começaram as negociações de forma lateralizada Divulgação dos dados sobre o mercado...
Mercados europeus começaram as negociações de forma lateralizada Divulgação dos dados sobre o mercado...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 registou ganhos na...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 registou ganhos na...
Já daqui a pouco, às 21:30, Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros, apresenta uma análise de ações...
O Milho e a soja têm registaram fortes valorizações no ano passado durante o mês de Abril, sendo que esses ganhos foram...
O Milho e a soja registaram fortes valorizações no ano passado durante o mês de Abril, sendo que esses ganhos foram motivados...
Pedidos de desemprego nos EUA voltam a mostrar novamente fracos resultados Mais de 18 milhões de americanos ainda está dependente dos...
Pedidos de desemprego nos EUA voltam a mostrar novamente fracos resultados Mais de 18 milhões de americanos ainda está dependente dos...
As ações dos CTT (CTT.PT) estão em destaque ao longo da sessão de hoje, uma vez que é uma das empresas entre...
As ações dos CTT (CTT.PT) estão em destaque ao longo da sessão de hoje, uma vez que é uma das empresas entre...
O ouro tem registado ganhos significativos desde o final de março, acabando por beneficiar com as queda que ocorreram na cotação...
O ouro tem registado ganhos significativos desde o final de março, acabando por beneficiar com as queda que ocorreram na cotação...
Relatório sobre os pedidos de subsídio de desemprego acima das expectativas S&P 500 atinge um novo máximo histórico Box...
Relatório sobre os pedidos de subsídio de desemprego acima das expectativas S&P 500 atinge um novo máximo histórico Box...
O número de americanos que se inscreveram para obter os subsídios de desemprego foi de 744 mil na semana que terminou a 3 de abril,...
O número de americanos que se inscreveram para obter os subsídios de desemprego foi de 744 mil na semana que terminou a 3 de abril,...
O Twitter (TWTR.US) tem cada vez menos captado a atenção dos investidores desde que Donald Trump foi banido da rede social. No entanto,...
O Twitter (TWTR.US) tem captado cada vez menos a atenção dos investidores desde que Donald Trump foi banido da rede social. No entanto, a...
As minutas da reunião do BCE de março foram divulgadas ao longo da sessão de hoje. De seguida, apresentamos as principais conclusões: Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador