Euro valoriza após as minutas do BCE
As minutas da reunião do BCE de março foram divulgadas ao longo da sessão de hoje. De seguida, apresentamos as principais conclusões: Os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As minutas da reunião do BCE de março foram divulgadas ao longo da sessão de hoje. De seguida, apresentamos as principais conclusões: Os...
SEB emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Mercados europeus registam quedas DE30 recua depois de ter atingido máximas diárias BMW registou um aumento de 33,5%...
O Russell 2000 (US2000) tem sido o índice norte-americano a apresentar pior desempenho entre os principais índices durante a sessão...
Mercado europeu segue em terreno positivo BCE divulgará as minutas da última reunião Powell participará...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,15%, Dow Jones...
Os índices norte-americanos encontram-se a serem negociados de forma mista antes da divulgação das minutas da FED agendada para esta...
A BlackBerry Limited (BB.US) anunciou que o Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes mundiais de camiões pesados, autocarros e equipamentos...
As ações do BCP (BCP.PT) têm estado a ser negociadas de forma lateralizada ao longo dos últimos 11 dias. No entanto, os títulos...
