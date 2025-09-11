Moderna garante financiamento para desenvolver vacina contra gripe aviária; ações sobem 4,5% 💉
As ações da Moderna, conhecida como um dos principais players no mercado internacional de vacinas, subiram cerca de 4,5% hoje, após...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O peso mexicano é uma das moedas mais fracas hoje, com sua desvalorização diretamente ligada ao risco de tarifas sobre produtos importados...
O primeiro dia da presidência de Donald Trump não foi marcado apenas por eventos cerimoniais. De acordo com o The New York Times, o 47º...
Alemanha - Índice ZEW de Sentimento Econômico para Janeiro: Situação Atual: Atual: -90,4. Previsão: -93,1; Anterior:...
O calendário econômico de hoje está relativamente leve. Além dos dados de inflação do Canadá, nenhum relatório...
04:00 AM GMT, Reino Unido - Dados de Emprego para Novembro: Média Salarial sem Bônus: atual 5,6%; previsão 5,5%; anterior 5,2%; Índice...
Começamos o primeiro dia após a posse do 47º presidente dos EUA, Donald Trump. Os mercados financeiros iniciam o dia com um humor...
Impacto no mercado das primeiras decisões de Trump Durante a campanha presidencial, numa entrevista à Fox News, Donald...
Hoje, nos Estados Unidos, Donald Trump foi empossado como o 47º Presidente do país. Coincidentemente, também é celebrado o Dia...
Resumo do Discurso de Donald Trump: Política Doméstica: Controle de Fronteiras: Trump anunciou um estado de emergência na...
Resumo do Discurso de Donald Trump: Política Doméstica: Controle de Fronteiras: Trump anunciou a introdução de um...
Pouco antes da posse de Trump, marcada para as 14h (horário de Brasília), surgiram relatos indicando que as ordens executivas iniciais não...
Abertura do mercado americano ao vivo - 20/01/2025 | XTB
O início da semana no mercado de ações dos EUA é marcado pelo feriado de Martin Luther King Jr., o que significa que o mercado...
Ações europeias começam a semana com ganhos modestos Mercados aguardam a posse de Trump Wall Street não terá...
O par EURUSD sobe 0,45% hoje, atingindo 1,03230, impulsionado por um euro forte e um dólar em enfraquecimento. Hoje, às 15:00 (horário...
Durante a campanha presidencial, em entrevista à Fox News, Donald Trump sugeriu que, se reeleito presidente, se tornaria ditador por um dia. Ele...
A nova semana começa com ganhos eufóricos no mercado de criptomoedas. Os eventos do fim de semana relacionados às memecoins oficiais...
Os índices de ações da região Ásia-Pacífico estão negociando com sentimento positivo no início...
