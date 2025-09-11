📉 GBPUSD anula os ganhos de segunda-feira
A libra esteve a ser negociada em alta ao longo da sessão de ontem, depois de Boris Johnson ter dado novos detalhes sobre os próximos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A libra esteve a ser negociada em alta ao longo da sessão de ontem, depois de Boris Johnson ter dado novos detalhes sobre os próximos...
Mercado europeu segue em alta depois do feriado da Páscoa DE30 atinge um novo máximo histórico perto dos 15.340 pontos Alphabet...
A oportunidade de negociação de hoje é no par GBP/USD. Assista agora:
A oportunidade de negociação de hoje é
O USDCHF já valorizou cerca de 8% desde o início de 2021. No entanto, o movimento de alta foi interrompido no final de março, quando...
Mercados europeus retomam depois do feriado da Páscoa Alguns senadores democratas não apoiam o aumento do imposto corporativo...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 valorizou 1,44%,...
Espera-se que Yellen solicite uma taxa mínima global de imposto corporativos US30 bate novos máximos históricos Ações...
As ações da Tesla (TSLA.US) valorizaram mais de 7% durante a sessão antes da abertura do mercado norte-americano depois da fabricante...
A sessão de hoje deverá ser relativamente tranquila devido à falta de volatilidade no mercado. Os mercados da Europa, China e Austrália...
A capitalização de mercado total das criptomoedas atingiu valores perto dos $2 triliões A volatilidade realizada nos últimos...
