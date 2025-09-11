Alerta de Mercado - Poderá o NFP mostrar um forte rebound?
As expectativas do mercado apontam para um relatório NFP muito forte para março Ainda faltam 9,5 milhões de empregos em comparação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os membros da OPEP + debatem hoje sobre o nível de produção de petróleo no próximo mês. Lembremos que, em...
Questões relacionadas com a Archegos Capital, fundo de investimento americano, deixaram os mercados nervosos no final da semana anterior e no início...
O número de americanos que pediram subsídio de desemprego foi de 0,719 milhões na semana encerrada a 27 de março,...
O Institute for Supply Management's (ISM) Manufacturing PMI de Março subiu para os 64.7 de 60.8 no mêrs anterior. A leitura...
O DE30 não está a conseguir segurar os ganhos intradiários do dia de hoje. D1 O DE30 está a consolidar (vela potencial...
- Mercados acionistas europeus negoceiam em alta Dax30 quebrou a barreira dos 15100 pontos pela primeira vez A Henkel espera obter...
O petróleo está a ser negociado em alta hoje com o Brent quebrando acima dos $ 63 e o WTI da marca dos $ 60. O petróleo...
Mercados europeus devem abrir em alta Petróleo ganha antes da reunião da OPEP + Revisões de ISM e PMI da manufatura, pedidos...
