Calendário Económico: Reunião da OPEP+ e ISM de Manufatura
Mercados europeus devem abrir em alta Petróleo ganha antes da reunião da OPEP + Revisões de ISM e PMI da manufatura, pedidos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus devem abrir em alta Petróleo ganha antes da reunião da OPEP + Revisões de ISM e PMI da manufatura, pedidos...
O AUDUSD iniciou o dia de hoje com um forte movimento descendente e o par caiu para os níveis mais baixos de 2021. Embora assistamos agora...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje!
Os salários privados aumentaram 517.000 em março, o ritmo mais rápido desde setembro de 2020, de acordo com o ADP Barómetro...
As ações da Tilray (TLRY.US) subiram mais de 4% depois das autoridades de Nova York aprovarem um projeto de lei para aprovar o uso recreativo...
Presidente Biden divulga plano de infraestrutura Relatório ADP abaixo das expectativas As ações da BlackBerry...
Os stocks de petróleo nos EUA caíram 0,88 milhões de barris na semana encerrada a 26 de março, após...
Enquanto na Europa o sentimento é misto, a sessão americana começa com ganhos. No início da sessão dos EUA, os principais...
O relatório da ADP sobre a variação de emprego nos EUA em março foi divulgado às 13h15 GMT. Esperava-se que os...
O Barclays deu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:...
