Calendário Económico: Discurso de Biden e dados do ADP
Mercados acionistas europeus tiveram abertura em baixa Biden anuncia detalhes do acordo de infraestrutura O relatório da ADP...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
- Os índices norte-americanos fecharam a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0.32%, o Dow Jones desvalorizou 0.31% e o Nasdaq seguiu...
As acções da Yelp (YELP.US) subiram 6% depois da Citi ter aumentado a sua classificação de "neutral" para "buy"...
O DAX alemão continua em movimento ascendente durante a sessão de hoje. O índice acaba de ultrapassar o nível psicológico...
O preço do ouro caiu mais de 1,5% hoje e o metal precioso está atualmente testando um grande suporte a US $ 1.681 / onça, com o dólar...
Os juros dos Tesouro dos EUA a 10 anos atingem novos máximos de 14 meses Empresas tecnológicas sobre pressão PayPal (PYPL.US)...
O Índice da Confiança dos Consumidores dos EUA, do Conference Board, aumentou para 109,7 em março, face ao mês anterior...
Petróleo Foi retomada a circulação no Canal de Suez após um bloqueio de uma semana. A desobstrução da...
Os preços ao consumidor na Alemanha aumentaram para 1,7% YoY em março de 1,3% no mês anterior e em linha com as projeções...
O mercado europeu está a negociar em alta. DE30 atinge novo máximo histórico acima dos 14.900 pts A Volkswagen...
