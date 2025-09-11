DE30 rompe os 14.900 pts pela primeira vez!
O mercado europeu está a negociar em alta. DE30 atinge novo máximo histórico acima dos 14.900 pts A Volkswagen...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado europeu está a negociar em alta. DE30 atinge novo máximo histórico acima dos 14.900 pts A Volkswagen...
Os índices americanos, no geral, terminaram ontem a negociação essencialmente em queda. O S&P 500 caiu 0.09%, o Nasdaq desvalorizou...
Espera-se que os mercados europeus abram em alta Inflação Espanhola e Alemã Confiança do Consumidor atinge...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje!
O preço do paládio caiu quase 6% para minimos de mais de 1 semana de $ 2.510,0 por onça durante a sessão de hoje, depois da...
Fidelity procura criar um ETF de Bitcoin Rede Hermes lança zk-rollups na rede principal Ethereum Tesla já aceita Bitcoin...
Ações de bancos sob pressão após default da Archegos O tráfego do Canal de Suez é retomado As ações...
O Archegos Capital é o fundo de investimento norte-americano que chamou a atenção na passada sexta-feira e continua a chamar no dia...
Mercados europeus negociam de forma mista DE30 volta a bater um novo recorde BASF planeia reduzir 25% das emissões até...
