Resumo diário: Nasdaq 100 sobe mais de 2%; Bitcoin retorna acima de $104.000
Os mercados de ações encerraram a semana com um clima predominantemente otimista. O índice FTSE 100 do Reino Unido foi o destaque,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Na próxima semana, o evento mais importante será, sem dúvidas, a posse de Donald Trump, marcada para hoje. Os investidores estarão...
A Suprema Corte dos EUA mantém a decisão de banir o TikTok, preparando a ByteDance para um fim de semana movimentado. 19 de janeiro...
Os presidentes dos EUA e da China estão atualmente tendo uma conversa telefônica, na qual foram feitos muitos comentários otimistas...
Os mercados nos EUA começam a sessão de cash de sexta-feira em bom humor. 15 minutos após a abertura, o Nasdaq de Wall Street está...
Os contratos futuros de gás natural dos EUA estão registrando uma queda superior a 6% no final da semana, rompendo o limiar de $4/MMBTU,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 17/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10:30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados do Mercado Imobiliário de Dezembro: Licenças de Construção:...
04:00 (horário de Brasília), Reino Unido - Dados de Vendas no Varejo de Dezembro: Vendas no Varejo (em relação ao ano...
O CPI final da Zona do Euro em dezembro ficou em 2,4%, em linha com as expectativas e com a leitura de novembro, que também registrou 2,4%. O...
Contratos do Índice DAX da Alemanha (DE40) atingem novas máximas históricas Ações da Siemens Energy, Duerr e Drägerwerk...
A libra esterlina enfrenta nova pressão, à medida que os decepcionantes dados de vendas no varejo do Reino Unido reforçam preocupações...
Os mercados aguardam as leituras finais da inflação da Zona do Euro, enquanto dados de habitação e produção industrial...
Mercados asiáticos encerram mistos nesta sexta-feira, com ações chinesas em alta graças a dados robustos de PIB, enquanto...
Índices americanos estão passando por pequenas correções hoje. O S&P 500 caiu 0,2%, o Dow Jones recuou 0,3%, e o Nasdaq...
OIL.WTI cai 2%, já que os mercados esperam que Donald Trump alivie as novas sanções às exportações de petróleo...
Apesar dos ganhos na abertura, os principais índices dos EUA são negociados no vermelho, moderando os aumentos de ontem inspirados pela falta...
Mudança de gás natural EIA (pés cúbicos) Real -258B Previsão -260B Anterior -40B Fonte: xStation5 ___ O...
Abertura do mercado americano ao vivo - 16/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Oracle, anteriormente vista como um fornecedor tradicional de bancos de dados, evoluiu para um grande player no mercado de infraestrutura de nuvem e inteligência...
