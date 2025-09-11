NZDUSD - recomendação do BofA
O Banco da América (BofA) emitiu uma recomendação para o par NZDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição longa...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O DE30 tem estado a registar quedas acentuadas ao longo desta sessão de quinta-feira. Vamos analisar em detalhe, através de vários...
O número de americanos que se inscreveram para obterem os subsídios de desemprego foi de 684 mil na semana que terminou a 20 de março,...
A escassez de semicondutores está a causar um impacto negativo na economia global. A situação é especialmente grave no setor...
O índice alemão começou a sessão de hoje a registar ligeiras quedas. No entanto, as quedas acabaram por ser rapidamente anuladas,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no petroléo.
O dólar americano continua a prolongar os ganhos em relação ao euro, podendo estar relacionado com a incerteza dos investidores...
Mercado europeu mantém-se lateralizado DE30 volta a tentar ultrapassar a barreira dos 14.600 pts Deutsche Wohnen espera...
O índice que engloba as grandes empresas do setor tecnológico norte-americano Nasdaq-100 (US100) registou quedas na ordem dos 2% ao longo...
Mercado europeu começa as negociações ligeiramente em alta Presença de vários Bancos Centrais no...
