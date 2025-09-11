Calendário económico: Revisão do PIB dos EUA e Representantes de Bancos Centrais em destaque
Mercado europeu começa as negociações ligeiramente em alta Presença de vários Bancos Centrais no...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,55%, o Nasdaq caiu...
Se analisarmos o gráfico do par USDCAD através do intervalo de 1 hora, pode-se ver que o último movimento de alta tem sido suportado...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par EURCHF. O Banco recomenda entradas longas sobre o par com os seguintes níveis: Entrada:...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os...
Os inventários de petróleo nos EUA aumentaram cerca de 1,91 milhão de barris na semana que terminou a 19 de março, após...
O PMI industrial dos EUA (flash) aumentou para 59,0 pts em março face aos 58,6 pts registados em fevereiro, mas ligeiramente abaixo das...
Petróleo (Brent) - Gráfico diário O petróleo tem estado a ser negociado em alta desde o início de novembro...
Ao longo da sessão de ontem, a maioria dos principais pares cambiais registaram quedas à medida que o índice do dólar...
Mercados europeus seguem em baixa durante a sessão de quarta-feira DE30 volta mais uma vez a testar o suporte localizado nos 14.600...
