A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O petróleo está a valorizar cerca de 2% no início da sessão de hoje e os compradores tentam recuperar parte das fortes quedas...
O lançamento dos PMIs de março foram os principais lançamentos agendados para a sessão europeia de hoje. Como sempre, os dados...
Mercado europeu segue em baixa PMIs na Europa e nos Estados Unidos Segundo dia de testemunho de Powell Os mercados europeus...
Apesar dos juros da dívida soberana a 10 anos nos EUA terem começado a dar sinais de abrandamento, os metais preciosos e o EURUSD continuam...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,76%, o Dow...
Como negociar de forma consistente é a nova série de webinars em parceria com a Income Markets. Ao longo dos próximos webinars serão...
Vendas de novas habitações nos EUA caiu para mínimos dos últimos 9 meses Menor número de pedidos de hipotecas As...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par GBPJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
