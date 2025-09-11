EURJPY - recomendação do TD BANK
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Investidores aguardam pela primeira audiência conjunta de Powell e Yellen Agência de saúde dos EUA expressou preocupações...
Prata A prata tem superado o ouro recentemente Por outro lado, a recuperação em curso no mercado de ouro continua enquanto...
A forte valorização do dólar norte-americano, que levou à queda do par EURUSD abaixo da marca dos 1,18 e ao enfraquecimento...
Mercado europeu segue em baixa DE30 voltou a recuperar junto do suporte localizado nos 14.600 pontos Moody's estabeleceu o rating...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em US500.
O testemunho no Congresso do presidente da Fed, Powell, e da secretária do Tesouro Yellen, será o principal evento para o dia de hoje. O...
Mercado europeu iniciou as negociações em baixa Testemunhos de Powell e Yellen no Congresso Vários membros da...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,70%, o Dow...
Nordea emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
