EURUSD - recomendação da Nordea
Nordea emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Desde a abertura do mercado norte-americano, o índice Nasdaq (US100) tem vindo a registar o melhor desempenho entre os restantes índices...
As ações da Volkswagen (VOW1.DE) estão a valorizar cerca de 12% hoje ao longo da sessão de hoje motivado pelo sentimento positivo...
Na semana passada, vivemos períodos de elevada volatilidade e assistimos à fragilidade do dólar americano (usd) a meio da semana,...
Morgan Stanley começa a oferecer Bitcoin aos seus investidores O número de baleias em Bitcoin está a diminuir O advogado da...
No webinar de análise desta semana, pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Últimas decisões...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par NZDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par com...
Índices europeus mistos DE30 aproxima-se da resistência localizada nos 16.670 pontos SFC Energy avança na cooperação...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par GBP/USD.
