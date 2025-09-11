DE30 volta a bater novos máximos históricos
DE30 volta a bater novos máximos históricos

Mercado europeu segue em alta DE30 atinge novos máximos históricos HeidelbergCement irá propor a distribuição...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Central da República da Turquia decidiu aumentar as taxas de juro para valores acima do esperado pelo mercado. O mercado esperava que o...
DE30 é um dos índices europeus a registar melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. O índice alemão valoriza mais...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD.
O ouro reagiu em alta depois do dólar americano ter sido colocado sob pressão durante a sessão de ontem, após a reunião...
Mercado europeu inicia as negociações em alta Decisões sobre as taxas de juro do Norges Bank, CBRT e BoE Espera-se...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones e o S&P 500 bateram...
Apresentamos algumas das principais conclusões durante a conferência de imprensa dada pelo presidente do Fed, Joremo Powell. Declaração...
Se analisarmos o gráfico do S&P 500 (US500), bem como o do Nasdaq (US100), verificamos que podemos vir a estar perante um padrão de velas...
As ações da Plug Power (PLUG.US) registaram quedas superiores a 18,0% depois da empresa ter dito que vai voltar apresentar os seus resultados...
