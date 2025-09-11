Oportunidade de negociação - EUR/CHF
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/CHF.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,16%, o Dow...
Há duas semanas, surgiu uma forte valorização nos preços do leite na Nova Zelândia. O índice GDT aumentou cerca...
As vendas a retalho dos EUA registaram a maior queda desde Abril de 2020 Os dados de Março e Abril deverão apresentar melhorias Depois...
Vendas a retalho dos EUA abaixo das previsões Juros da dívida soberana a 10 anos mantém-se próximos dos máximos...
Analisando o par através do gráfico a H4, conseguimos verificar que o preço tem vindo a demonstrar dificuldades em manter-se acima...
As ações da Volkswagen AG (VOW3.DE) subiram mais de 8% e atingiram máximos dos últimos seis anos durante a sessão...
Petróleo A OPEP prevê uma maior procura por petróleo até o final de 2021. A procura global pode chegar a 99 milhões...
No webinar de análise desta semana, pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Evolução da inflação:...
Os dados das vendas a retalho nos EUA para Fevereiro foram divulgados às 12:30. O relatório revelou-se mais fraco do que o esperado, mas...
