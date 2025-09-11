📈 Paládio dispara mais de 5%
Os metais preciosos estão a ser negociados em alta durante a sessão de terça-feira, aproveitando o fraco desempenho do dólar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os metais preciosos estão a ser negociados em alta durante a sessão de terça-feira, aproveitando o fraco desempenho do dólar...
Os metais preciosos estão a ser negociados em alta durante a sessão de terça-feira, aproveitando o fraco desempenho do dólar...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em US100.
European indices trade higher DE30 approaches short-term trendline RWE expects lower adjusted EBITDA in 2021 European stock...
European indices trade higher DE30 approaches short-term trendline RWE expects lower adjusted EBITDA in 2021 European stock...
GBPJPY tem vindo a ser negociado numa tendência de alta recentemente. No entanto, os vendedores conseguiram recuperar o controlo no curto prazo ao...
GBPJPY tem vindo a ser negociado numa tendência de alta recentemente. No entanto, os vendedores conseguiram recuperar o controlo no curto prazo ao...
Mercado europeu inicia as negociações em terreno positivo Dados das vendas a retalho dos EUA para Fevereiro Índice...
Mercado europeu inicia as negociações em terreno positivo Dados das vendas a retalho dos EUA para Fevereiro Índice...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,65%, o Dow Jones...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,65%, o Dow Jones...
En este seminario, Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos para la semana. Conéctate...
Dow Jones atinge novos máximos históricos Biden planeia o primeiro grande aumento de impostos em quase 30 anos AMC (AMC.US) volta...
No final da sessão europeia, o sentimento no mercado piorou devido às notícias negativas em relação à vacina...
No final da sessão europeia, o sentimento no mercado piorou devido às notícias negativas em relação à vacina...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Eli Lilly (LLY.US) stock plunged more than 8% after the drug maker announced its experimental treatment for Alzheimer’s called donanemab, modestly...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador