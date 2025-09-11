Calendário económico: Declarações de Biden sobre a implementação do novo pacote de estímulos
Mercado europeu abre de forma mista Dados de segundo nível dos Estados Unidos e Canadá Declarações de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Asiático Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista durante a sessão de hoje. Nikkei registou...
O presidente Biden assinou o novo pacote de estímulos no valor de US $ 1,9 trlião Juros da dívida publica norte-americana a 10...
Ontem, a OPEC publicou o seu relatório mensal sobre a situação do mercado global do petróleo. O relatório mostra mudanças...
A MUFG emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes níveis: Entrada:...
O índice de confiança do consumidor realizado pela Universidade de Michigan mostoru um aumento de 76,8 pontos em Fevereiro para 83,0 pontos...
O ouro esteve a ser negociado em alta durante as primeiras sessões desta semana, e acabou por ser impulsionado pela fraqueza do dólar americano...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD.
Mercado europeu começa a dar sinais de recuo DE30 encontra-se a testar zona de suporte nos 14.470 pts Deutsche Bank prevê...
