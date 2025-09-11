Gráfico do dia - US500
A sessão de ontem foi bastante positiva para os índices norte-americanos que acabaram por registar novos máximos históricos....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de ontem foi bastante positiva para os índices norte-americanos que acabaram por registar novos máximos históricos....
A sessão de ontem foi bastante positiva para os índices norte-americanos que acabaram por registar novos máximos históricos....
Mercado europeu inicia as negociações em baixa Relatório do mercado de trabalho no Canadá para Fevereiro Os...
Mercado europeu inicia as negociações em baixa Relatório do mercado de trabalho no Canadá para Fevereiro Os...
Mercado Norte Americano S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 terminaram as negociações de ontem em máximos de todos os tempos,...
Mercado Norte Americano S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 terminaram as negociações de ontem em máximos de todos os tempos,...
Christine Lagarde, na conferência do BCE respondeu principalmente a perguntas sobre o aumento do ritmo de compras de ativos no âmbito do programa...
Christine Lagarde, na conferência do BCE respondeu principalmente a perguntas sobre o aumento do ritmo de compras de ativos no âmbito do programa...
As ações da Boeing (BA.US) subiram mais de 5% depois da Reuters ter divulgado que a fabricante de aviões está perto...
As ações da Boeing (BA.US) subiram mais de 5% depois da Reuters ter divulgado que a fabricante de aviões está perto...
O senado dos estados unidos aprovou pacote de ajuda económica de 1,9 bilhões de dólares. Os pedidos de subsídio...
O senado dos estados unidos aprovou pacote de ajuda económica de 1,9 bilhões de dólares. Os pedidos de subsídio...
Durante a conferência de imprensa, Christine Lagarde enfatizou que o recente aumento das yields representa um risco para as condições...
Durante a conferência de imprensa, Christine Lagarde enfatizou que o recente aumento das yields representa um risco para as condições...
D1 O DE30 recuou dos máximos históricos esta quinta-feira e podem terminar os quatro dias de ganhos. Depois de romper o padrão...
D1 O DE30 recuou dos máximos históricos esta quinta-feira e podem terminar os quatro dias de ganhos. Depois de romper o padrão...
O número de americanos que preencheram os pedidos de subsídio de desemprego foi de 0,712 milhões na semana encerrada a 6...
O número de americanos que preencheram os pedidos de subsídio de desemprego foi de 0,712 milhões na semana encerrada a 6...
O BCE manteve a sua política monetária inalterada durante a reunião de hoje, embora o ritmo de compra de obrigações...
O BCE manteve a sua política monetária inalterada durante a reunião de hoje, embora o ritmo de compra de obrigações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador