Dax corrige ganhos do dia
Dax corrige dos ganhos no início da sessão Os mercados europeus seguem a consolidar O DE.30 recuou depois de registar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A formação de fundo duplo apareceu no gráfico do AUDUSD recentemente e desencadeou uma correção ascendente de mais de...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/AUD.
Os metais preciosos continuam a recuperar. A platina interrompeu as quedas na semana passada e recupera fortemente esta semana. O metal precioso...
Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones ganhou 1,46%, o S&P 500 valorizou 0,60%, o Russell...
Os mercados europeus devem abrir em alta A decisão sobre a taxa de juro do BCE é às 12h45 GMT, O...
O ouro continua o seu movimento de recuperação após uma tentativa fracassada de quebrar abaixo do suporte dos $ 1.680. O metal...
Taxa de inflação dos EUA atingiu máximos de Fevereiro de 2020 Core CPI abaixo das expectativas A taxa de inflação...
Os inventários de petróleo nos EUA aumentaram em 13,80 milhões de barris na semana que terminou a 5 de Março, após um...
