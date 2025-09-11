Banco do Canadá mantém as taxas inalteradas
O Banco do Canadá deixou as taxas de juros de referência inalterada - 0,25%, tal como o mercado estava à esperado. O banco também...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Inflação dos EUA em máximos do último ano Os juros da dívida americana a 10 anos diminui Pfizer (PFE.US)...
US100 Vamos começar a análise de hoje com o índice que representa as grandes empresas do setor tecnológico nos EUA -o...
A taxa de inflação anual nos EUA subiu para 1,7 % em Fevereiro de 1,4% no mês anterior, em linha com as expectativas do mercado de...
Após o preço ter atingido um novo máximo relativo em torno dos $ 71,35, o petróleo tem vindo a ser negociado sob pressão....
As ações da GameStop (GME.US) valorizaram mais de 15% antes da abertura do mercado, colocando as ações da empresa a registarem...
A reunião do BCE na quinta-feira, às 12:45 e a conferência que começa às 13:30, serão os principais...
Mercados europeus seguem novamente em alta DE30 testa o limite superior do canal ascendente localizado nos 14.450 pontos Adidas divulgou...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje na prata.
