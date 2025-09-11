BREAKING: Ouro recupera acima da barreira dos $1700
O fortalecimento do dólar americano ao longo da sessão de ontem levou a uma nova queda no mercado de ouro, enquanto hoje podemos observar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par GBP/USD.
Mercado europeu segue em terreno positivo DE30 volta a atingir um novo máximo histórico Continental cai após...
O US100 registou quedas acentuadas durante a sessão de ontem, chegando a cair quase 3%. No entanto, os compradores estão a tentar recuperar...
Apesar do Brent (OIL) ter começado a semana com um forte gap de alta, os compradores não conseguiram manter o controlo e os preços...
Mercado europeu iniciou as negociações em terreno positivo Relatório WASDE deverá mostrar os inventários...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. O Dow Jones ganhou 0,97%, o S&P...
US30 (Dow Jones) subiu mais de 1,8% ao longo da sessão e atingiu um novo máximo de todos os tempos, apesar dos juros da dívida...
As ações da GameStop (GME.US) subiram mais de 30% depois da empresa ter confirmado hoje que o investidor Ryan Cohen (co-fundador de Chewy)...
