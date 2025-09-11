US100 dá sinais de força compradora
O desempenho dos principais índices norte-americanos melhorou significativamente após a abertura da sessão de Nova Iorque. Se analisarmos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
JP Morgan emitiu uma recomendação para o par CADJPY. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par com os...
A JP Morgan emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par com...
A semana começou com a valorização do dólar americano em relação às principais moedas (majors), enquanto...
Desde o início da sessão de hoje, observamos um sentimento positivo no mercado europeu, o que pode ser explicado pelo fato de o Senado dos...
O GBPUSD teve uma retração significativa nos últimos dias. O preço após ter atingido máximos perto dos US...
Goldman Sachs retoma o departamento de "trading desk" de Bitcoin AWS lança Amazon Managed Blockchain para Ethereum As ações...
A Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) emitiu uma recomendação para o par EURCAD. A MUFG recomenda assumir uma posição...
O movimento de baixa no mercado do ouro intensificou-se durante o mês de Fevereiro, à medida que as yields norte-americanas começaram...
