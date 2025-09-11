BlackRock supera expectativas de lucros do 4º trimestre e registra recorde de US$ 641 bilhões em entradas anuais
A BlackRock Inc. divulgou sólidos resultados para o quarto trimestre de 2024 nesta quarta-feira, com as ações subindo até 2,7%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta matéria será atualizada à medida que outros bancos publicarem seus relatórios trimestrais. À medida que o...
Empresas do DAX avançam antes de dados importantes dos EUA (IPC de dezembro às 10:30, horário de Brasília) HelloFresh...
Pontos-chave para investidores antes da sessão crucial desta semana, quando serão divulgados os dados mais recentes do CPI dos EUA: O...
O Índice de Volatilidade CBOE VIX (VIX), que mede a volatilidade no mercado de opções e futuros do S&P 500, iniciou a sessão...
O iene japonês ganha força após os comentários do governador do BOJ, Kazuo Ueda, que amplificaram as expectativas do mercado...
04:45 AM (GMT-3) - França - Dados de Inflação de Dezembro: HICP da França: atual 1,8% YoY; previsão 1,8% YoY;...
04:00 AM (GMT-3) - Reino Unido - Dados de Inflação: CPI: atual 0,3% MoM; previsão 0,4% MoM; anterior 0,1% MoM; CPI: atual...
Os mercados enfrentam um dia decisivo enquanto investidores aguardam dados cruciais de inflação de grandes economias, com destaque para o...
Os mercados asiáticos negociaram cautelosamente em alta nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam os dados-chave de inflação...
O relatório do IPC de dezembro será divulgado em um contexto de pressões nos mercados financeiros, impulsionadas pela redução...
O índice do dólar dos EUA (USDIDX) cai quase 0,3% hoje após se aproximar do nível psicológico significativo de 110....
Índices dos EUA: Recuperam-se de recentes quedas com cautela; US100 avança 0,4%, e US200 sobe mais de 1%. Tesla (TSLA.US): A ação...
As ações da Advanced Micro Devices já estão sendo negociadas quase 50% abaixo de seus picos de 2023, tendo perdido quase 10%...
Abertura do mercado americano ao vivo - 14/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados de Inflação de dezembro: IPP Core: resultado anual de 3,5%; previsão...
Os futuros dos EUA se recuperam após a volatilidade provocada pelas quedas nas ações da Nvidia e Apple. Ao mesmo tempo, o dólar...
As ações da Hershey (HRSHY.US), uma das mais reconhecidas fabricantes de chocolates dos Estados Unidos, estão atingindo mínimas...
Petróleo O petróleo subiu acentuadamente após novas sanções dos EUA à Rússia. Aqui estão as últimas...
