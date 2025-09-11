Oportunidade de negociação - AUD/USD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado europeu segue em alta DE30 quebrou acima da resistência localizada nos 14.060 pontos CEO da ThyssenKrupp quer unidade...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par EURAUD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com...
O dólar americano está a ser negociado em alta face aos seus majors no início desta nova semana. O USD está a ser apoiado pelo...
Mercado europeu iniciou as negociações lateralizado Ataque nas Instalações de petróleo saudita Produção...
Mercado Norte Americano O Senado dos EUA aprovou o novo pacote de estímulo no valor de US $1,9 trilião . No entanto, alguns pontos do...
A economia norte-americana acrescentou, inesperadamente, cerca de 379 mil empregos em Fevereiro, em comparação com o aumento revisto em alta...
O USD está a valorizar face os majors do mercado cambial ao longo da sessão de hoje. A negociação dos futuros norte-americanos...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par...
