🛢Petróleo dispara após decisão da OPEC+📈
Após as decisões tomadas pela OPEC, os mercados reagiram de forma bastante positiva. A maioria dos países irá manter os níveis...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Após as decisões tomadas pela OPEC, os mercados reagiram de forma bastante positiva. A maioria dos países irá manter os níveis...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par USDJPY. O Banco recomenda entradas longas sobre o par com os seguintes níveis: Entrada:...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par USDJPY. O Banco recomenda entradas longas sobre o par com os seguintes níveis: Entrada:...
O índice NASDAQ (US100) caiu drasticamente ao longo da sessão de hoje, apesar de uma abertura positiva durante os primeiros minutos da sessão...
O índice NASDAQ (US100) caiu drasticamente ao longo da sessão de hoje, apesar de uma abertura positiva durante os primeiros minutos da sessão...
Relatório do NFP agendado para sexta-feira, às 13:30 Mercado espera aumento de 185 mil novos empregos não-agrícolas O...
Relatório do NFP agendado para sexta-feira, às 13:30 Mercado espera aumento de 185 mil novos empregos não-agrícolas O...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 745 mil na semana que terminou a 27 de Fevereiro,...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 745 mil na semana que terminou a 27 de Fevereiro,...
As ações da Zoom subiram quase 400% em 2020 Empresa beneficiada com a situação pandémica provocada pelo...
As ações da Zoom subiram quase 400% em 2020 Empresa beneficiada com a situação pandémica provocada pelo...
O cobre tem vindo a ser negociado sob pressão recentemente. Conseguimos verificar no gráfico um padrão de inversão de tendência...
O cobre tem vindo a ser negociado sob pressão recentemente. Conseguimos verificar no gráfico um padrão de inversão de tendência...
Mercados europeus seguem em baixa DE30 tenta recuperar as quedas durante a abertura do mercado Beiersdorf será removido do...
Mercados europeus seguem em baixa DE30 tenta recuperar as quedas durante a abertura do mercado Beiersdorf será removido do...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD.
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD.
O Nasdaq (US100) tem continuado a correção de baixa. Analisando o gráfico através de D1, podemos ver que ao longo do movimento...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador