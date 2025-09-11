Oportunidade de negociação - EUR/USD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Nasdaq (US100) tem continuado a correção de baixa. Analisando o gráfico através de D1, podemos ver que ao longo do movimento...
Mercado europeu comecou a sessão em baixa Petróleo aguarda pelos avanços da reunião da OPEC + Discurso...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 1,31%, Nasdaq...
Analisando o gráfico da prata, pode-se observar que o preço se encontra numa situação bastante interessante. Durante...
Os inventários de petróleo aumentaram 21,563 milhões de barris ao longo da semana que terminou a 26 de Fevereiro, após um aumento...
As yields a 10 anos voltam a alcançar os 1,47% Relatório do ADP abaixo das expectativas Lyft (LYFT.US) registou o maior volume...
O ISM não industrial norte-americano caiu para os 55,3 em Fevereiro face aos 58,7 registados no mês anterior. Os dados saíram abaixo...
Durante a o dia de hoje Rishi Sunak, apresentou o novo orçamento do Reino Unido para 2021 e prometeu fazer "o que for preciso", incluindo...
OURO Começando por analisar o ouro através do período de tempo diário, podemos verificar que o preço deste metal...
O relatório do ADP sobre as variações no emprego nos EUA em Fevereiro foi divulgado às 13h15. Esperava-se que os dados mostrassem...
