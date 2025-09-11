GBPUSD prolonga os ganhos!
Durante a o dia de hoje Rishi Sunak, apresentou o novo orçamento do Reino Unido para 2021 e prometeu fazer "o que for preciso", incluindo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
OURO Começando por analisar o ouro através do período de tempo diário, podemos verificar que o preço deste metal...
O relatório do ADP sobre as variações no emprego nos EUA em Fevereiro foi divulgado às 13h15. Esperava-se que os dados mostrassem...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD.
Mercados europeus seguem em alta DE30 recua depois de ter alcançado um novo máximo histórico Comissão...
O dólar da Nova Zelândia tem sido impulsionado principalmente pelas ações do RBNZ e dos recentes movimentos do USD. No...
Os comentários dos membros do BCE ontem parecem ter um impacto duradouro nos mercados. É importante ressaltar que o aumento das yields na...
Mercado europeu inicia as negociações em alta O relatório do ADP deverá mostrar um aumento do emprego na...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,81%, o Nasdaq...
