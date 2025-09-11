BREAKING: EUA, industrial PMI acima das expectativas
O PMI industrial do Institute for Supply Management (ISM) em Fevereiro subiu para 60,8 de 58,7 no mês anterior. Os dados de hoje veiram acima...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O valor da Bitcoin pode ser prejudicado por regulamentações governamentais mais rígidas Diminuição da procura das...
A temporada de ganhos dos EUA referentes ao quarto trimestre de 2020 está a aproximar-se do fim, mais de 96% das empresas cotadas no S&P 500...
Mercados europeus seguem em alta DE30 testa resistência junto da retração de fibonacci de 61,8% S&P revê...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no ouro.
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
O EURUSD durante a sessão asiática tentou recuperar parte das perdas que ocorreram na sexta-feira mas ao longo da sessão europeia...
A platina está a valorizar +5% ao longo da sessão de hoje, quase US $ 60 por onça. Este metal precioso esteve a ser fortemente pressionado em...
Mercado europeu iniciou a semana em terreno positivo Dados finais dos PMIs na Europa e nos EUA ISM industrial estável...
O dólar australiano é uma das principais moedas a registar melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. O AUD continua a valorizar...
