Gráfico do dia - AUDUSD
O dólar australiano é uma das principais moedas a registar melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. O AUD continua a valorizar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O dólar australiano é uma das principais moedas a registar melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. O AUD continua a valorizar...
Mercado Norte Americano Futuros norte-americanos iniciam as negociações em terreno positivo. Biden pediu ao Senado que avance rapidamente...
Mercado Norte Americano Futuros norte-americanos iniciam as negociações em terreno positivo. Biden pediu ao Senado que avance rapidamente...
Os rendimentos pessoais nos EUA aumenta mais do que o esperado Gastos pessoais nos EUA aumentaram 2,4% em Janeiro Os rendimentos pessoais...
Os rendimentos pessoais nos EUA aumenta mais do que o esperado Gastos pessoais nos EUA aumentaram 2,4% em Janeiro Os rendimentos pessoais...
As ações da Nikola (NKLA.US) caíram acentuadamente durante a sessão de hoje. A empresa reduziu as suas previsões em...
As ações da Nikola (NKLA.US) caíram acentuadamente durante a sessão de hoje. A empresa reduziu as suas previsões em...
O índice de preços (PCE), que excluem alimentos e energia, aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior em Janeiro, após...
O índice de preços (PCE), que excluem alimentos e energia, aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior em Janeiro, após...
EURUSD registou quedas acentuadas nos últimos dois dias. Recorrendo à análise técnica para analisar o par através do...
EURUSD registou quedas acentuadas nos últimos dois dias. Recorrendo à análise técnica para analisar o par através do...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par USD/CAD.
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par USD/CAD.
Mercados europeus tentam recuperar parte das quedas ocorridas ao longo desta semana DE30 testa zona de resistência localizada nos 13.850...
Mercados europeus tentam recuperar parte das quedas ocorridas ao longo desta semana DE30 testa zona de resistência localizada nos 13.850...
A prata tem sido bastante resiliente durante o último sell-off que ocorreu no ouro desencadeada pelo aumento das yields. Embora o ouro tenha sido...
A prata tem sido bastante resiliente durante o último sell-off que ocorreu no ouro desencadeada pelo aumento das yields. Embora o ouro tenha sido...
Mercado europeu tenta recuperar as quedas registadas na abertura dos futuros Dados referentes ao PCE nos EUA de Janeiro Videochamada...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador