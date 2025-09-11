Calendário económico: Índice de preços (PCE) dos EUA em destaque
Mercado europeu tenta recuperar as quedas registadas na abertura dos futuros Dados referentes ao PCE nos EUA de Janeiro Videochamada...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado europeu tenta recuperar as quedas registadas na abertura dos futuros Dados referentes ao PCE nos EUA de Janeiro Videochamada...
As yields a 10 anos norte-americanas continuam a aumentar e, por consequência, o USD tem vindo a recuperar força no curto-prazo. Uma das principais...
As yields a 10 anos norte-americanas continuam a aumentar e, por consequência, o USD tem vindo a recuperar força no curto-prazo. Uma das principais...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos voltaram a registar quedas na sessão de ontem provocadas pela pressão em torno...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos voltaram a registar quedas na sessão de ontem provocadas pela pressão em torno...
As ações do Twitter (TWTR.US) dispararam quase 12% depois da empresa ter revelado que pretende, pelo menos, duplicar a sua receita anual...
As ações do Twitter (TWTR.US) dispararam quase 12% depois da empresa ter revelado que pretende, pelo menos, duplicar a sua receita anual...
Recentemente, um dos principais tópicos nos mercados financeiros tem sido o aumento das yields na economia americana, o que está a tornar...
Recentemente, um dos principais tópicos nos mercados financeiros tem sido o aumento das yields na economia americana, o que está a tornar...
Pedidos de subsídio de desemprego caem para mínimos dos últimos 3 meses Os pedidos de bens duráveis dos EUA superam a...
Pedidos de subsídio de desemprego caem para mínimos dos últimos 3 meses Os pedidos de bens duráveis dos EUA superam a...
As ações da GameStop (GME.US) voltam a valorizar Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caem para o mínimo dos últimos...
As ações da GameStop (GME.US) voltam a valorizar Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caem para o mínimo dos últimos...
O número de americanos que se inscreveram para receber os pedidos de subsídio desemprego foi de 730 mil na semana que terminou a 20...
O número de americanos que se inscreveram para receber os pedidos de subsídio desemprego foi de 730 mil na semana que terminou a 20...
Nvidia divulgou os seus resultados para o trimestre novembro-janeiro As vendas aumentaram 61% A / A A euforia em torno do mercado...
Nvidia divulgou os seus resultados do último trimestre 2020 As vendas aumentaram 61% A / A A euforia em torno do mercado das...
O preço das ações da Gamestop (GME.US) estão novamente a registar valorizações, surpreendendo aqueles que pensavam...
O preço das ações da Gamestop (GME.US) estão novamente a registar valorizações, e a surpreenderem aqueles que...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/GBP.
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador