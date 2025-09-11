DAX 40 reduz perdas de ontem; Bayer freia atividades de M&A 💡
DAX 40 inicia a terça-feira em alta Suedzucker avança apesar de divulgar resultados trimestrais piores Bayer reduz atividades de M&A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O início da sessão asiática desta terça-feira traz uma melhora no sentimento do mercado, após a onda de medo que dominou...
Fatos: O preço reagiu na região do limite inferior da estrutura 1:1. O índice US500 está em uma tendência de...
Futuros apontam para abertura em alta na sessão europeia de ações O dado mais importante do dia são os números...
Sessão asiática de terça-feira: Sentimento melhora após onda de medo no mercado A sessão asiática desta...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
A Moderna iniciou a semana com uma sessão excepcionalmente negativa, com suas ações recuando cerca de 20%. Os investidores estão...
Principais índices em queda, com o US100 liderando as perdas em -1,31%, a 20.744,21, seguido pelo US2000, que recua -1,13%, a 2.177,0, enquanto...
À medida que o mercado de capitais americano acorda no primeiro dia da nova semana, os futuros dos índices dos EUA estão estendendo...
O euro despencou abaixo do nível crucial de 1,02 hoje, à medida que os mercados reavaliaram drasticamente as expectativas de política...
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA têm registrado aumentos recordes devido às preocupações dos investidores...
Porsche ganha ligeiramente apesar da divulgação de dados de entrega mais baixos para 2024 Jefferies revisa recomendações...
As ações da Nvidia caem 3,5% no pré-mercado de hoje, após os Estados Unidos anunciarem na segunda-feira novas regras de...
Novas sanções impostas pela administração Biden à Rússia levantaram preocupações sobre um possível...
O mercado de criptomoedas começou a semana com um sentimento visivelmente mais fraco. O Bitcoin está novamente testando níveis abaixo...
Os mercados financeiros despertam para uma nova semana com um humor menos favorável, impactados pelos dados macroeconômicos da semana passada....
Os preços estão atualmente em alta de mais de 5%, após reduzirem os ganhos de um rali anterior que levou os preços a saltarem...
Os índices da região da Ásia-Pacífico estão negociando em um tom mais fraco, reagindo às quedas de sexta-feira...
A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA agendou uma reunião fechada para a próxima quinta-feira. Embora o tópico...
