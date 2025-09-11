Oportunidade de negociação - EUR/GBP
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/GBP.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercados europeus iniciam as negociações em baixa DE30 voltou a posicionar-se abaixo dos 13.950 pts Bayer propôs...
O AUDUSD já valorizou quase 45% desde que atingiu mínimos em Março do ano passado e durante a sessão de hoje conseguiu...
Tanto o AUD como o NZD têm sido das divisas, entre os majors, a apresentarem melhor desempenho ao longo deste ano. O AUD está a ser negociado...
Mercado europeu segue em terreno negativo Revisão da evolução do PIB para o quarto trimestre dos EUA 5 declarações...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,14%, o Nasdaq...
Durante a sessão de hoje, assistimos a fortes quedas no mercado de ouro. No entanto, durante o testemunho do Presidente da Fed Powell, o preço...
O Dow Jones e o S&P 500 já conseguiram anular as perdas iniciais e estão a ser negociados em alta depois do presidente da Fed, Powell,...
O mercado dos cripto-ativos tem se tornar especialmente volátil nos últimos dias, depois de um início de semana bastante negativo...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA aumentaram 1,285 milhões de barris na semana que terminou a 19 de Fevereiro, após...
