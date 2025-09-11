BREAKING: Inventários de petróleo dos EUA sobem inesperadamente
Os inventários de petróleo bruto nos EUA aumentaram 1,285 milhões de barris na semana que terminou a 19 de Fevereiro, após...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a sessão de hoje, assistimos ao eur/usd a tentar prolongar os ganhos mas com algumas dificuldades em quebrar a resistência localizada...
The 10-year Treasury yield hit a fresh 1-year high of 1.41% Lowe's (LOW.US) quarterly earnings beats estimates US indices launched...
DE30 O índice Alemão tem vindo a registar a vários períodos de correção de baixa nos últimos dias....
O presidente da Fed, Powell, referiu que as taxas de juros permanecerão baixas até que seja alcançado o pleno emprego nos EUA. As...
Lloyds Banking Group (LLOY.UK), o terceiro maior grupo bancário do Reino Unido, registou ganhos no quarto trimestre na ordem dos £ 792 milhões...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par GBP/USD .
Mercados europeus tentam recuperar recentes quedas DE30 volta a testar a resistência localizada nos 13.950 pts Divulgações...
Os mercados de ações globais têm vindo a registar quedas nos últimos dois dias. Em conjunto com as quedas registadas na semana...
Mercado europeu inicia as negociações em terreno positivo Segundo dia de testemunho de Powell Divulgações...
