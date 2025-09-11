📉US100 quebra abaixo dos 13.000 pts❗
Os mercados de ações globais estão a ser negociados em baixa hoje, pressionados pelo fraco desempenho das ações do setor...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/GBP.
Petróleo A produção dos EUA está a retomar de forma gradual aos níveis normais. Mesmo assim, dados sobre os...
Mercado europeu encontra-se a ser negociado em baixa DE30 atinge mínimos das últimas 3 semanas Divulgações...
A sessão de ontem ficou marcada por fortes períodos de volatilidade no mercado das criptomoedas onde grande parte destas moedas acabaram...
Os preços do café dispararam ontem e atingiram máximos dos últimos 14 meses. As previsões de clima úmido...
Mercado europeu inicia a sessão europeia em baixa Testemunho de Powell no Congresso Os mercados europeus começaram...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,77%, o Nasdaq...
As ações da Boeing (BA.US) caíram mais 3,0% durante a pré abertura do mercado depois das companhias aéreas dos...
O primeiro-ministro Boris Johnson apresentou o plano de reabertura da economia do Reino Unido em quatro etapas, com a possibilidade de que todas as restrições...
