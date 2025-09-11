📉DE30 testa a zona de suporte nos 13.800 pts
O DAX (DE30) tem vindo a registar quedas na ordem dos 1,3% ao longo da sessão de hoje, após uma sessão asiática também...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado europeu começa a sessão europeia em queda Índice IFO alemão visto em 90,5 em Fevereiro Declarações...
O zinco é um dos metais industriais com melhor desempenho ao longo da sessão de hoje, chegando a valorizar cerca de 3%. Os metais industriais...
Mercado Norte Americano De acordo com a CNN, a Casa Branca está a explorar se a aplicação de novos impostos sobre as transações...
Já está disponível o vídeo de hoje, o último do Curso Intensivo de Trading. Assista...
The arctic blast in the United States, and especially in Texas, has led to countless problems. Lower gas production, transmission problems and damaged...
A vaga de frio nos Estados Unidos, e especialmente no Texas, gerou inúmeros problemas. Uma diminuição na produção...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/GBP.
Mercado europeu regista ganhos ligeiros DE30 tenta quebra ro limite superior da zona de consolidação Allianz dvulgou...
GBPUSD tem vindo a ser negociado num canal de alta desde o final de Setembro de 2020. O par aproveitou a recente fraqueza do USD e e prolongou os ganhos. Se...
Os PMIs para Fevereiro da Europa e dos Estados Unidos são os principais lançamentos do dia. Os lançamentos dos índices...
