BREAKING: PMIs mostram uma fraca recuperação no setor dos serviços
Os PMIs para Fevereiro da Europa e dos Estados Unidos são os principais lançamentos do dia. Os lançamentos dos índices...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os PMIs para Fevereiro da Europa e dos Estados Unidos são os principais lançamentos do dia. Os lançamentos dos índices...
Mercados europeus abrem em terreno positivo PMIs da Europa e dos Estados Unidos As vendas a retalho no Canadá em Dezembro...
Mercados europeus abrem em terreno positivo PMIs da Europa e dos Estados Unidos As vendas a retalho no Canadá em Dezembro...
O ouro tem vindo a registar fortes correções de baixa nos últimos dias, à medida que os rendimentos dos EUA a continuam a subir....
O ouro tem vindo a registar fortes correções de baixa nos últimos dias, à medida que os rendimentos dos EUA a continuam a subir....
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,44%, o Dow...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,44%, o Dow...
Já está disponível o vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o quarto e penúltimo do módulo...
Já está disponível o vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o quarto e penúltimo do módulo...
Durante a sessão de hoje, as ações globais continuam a ser negociadas sob pressão. Olhando para o gráfico S&P 500...
Durante a sessão de hoje, as ações globais continuam a ser negociadas sob pressão. Olhando para o gráfico S&P 500...
Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram cerca de 861 mil na semana passada, acima das expectativas de 765 mil Os pedidos contínuos...
Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram cerca de 861 mil na semana passada, acima das expectativas de 765 mil Os pedidos contínuos...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 7,257 milhões de barris na semana encerrada a 12 de fevereiro, após uma queda...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 7,257 milhões de barris na semana encerrada a 12 de fevereiro, após uma queda...
Os preços do café têm vindo a registar valorizações pelo terceiro dia consecutivo, atingindo o limite superior...
Os preços do café têm vindo a registar valorizações pelo terceiro dia consecutivo, atingindo o limite superior...
O número de americanos que se inscreveram para receberem os subsídios de desemprego foi de 861 mil na semana que encerrou a 13 de fevereiro,...
O número de americanos que se inscreveram para receberem os subsídios de desemprego foi de 861 mil na semana que encerrou a 13 de fevereiro,...
As minutas da reunião do BCE de Dezembro acabam de ser divulgada. Funcionários do BCE concordaram que um amplo estímulo monetário...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador