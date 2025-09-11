Euro segue inalterado após minutas do BCE
As minutas da reunião do BCE de Dezembro acabam de ser divulgada. Funcionários do BCE concordaram que um amplo estímulo monetário...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Tilray já valorizou mais de 200% ao longo deste ano Empresa divulgou resultados sólidos no quarto trimestre EBITDA...
O ouro tem vindo a ser observado como ativo de refúgio há vários anos, fazendo com que os investidores o utilizassem para proteger...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD.
Mercados europeus encontram-se a serem negociados de forma mista DE30 mantém-se a ser negociado na faixa dos 13.890-13.950 pts Daimler,...
O preço do Brent (OIL) ultrapassou a barreira dos $ 65 por barril hoje pela primeira vez desde o final de janeiro de 2021. Embora o petróleo...
Mercado europeu começa a sessão a registar quedas ligeiras Minutas do BCE, decisão do CBRT DOE deverá...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,03%, o Nasdaq...
Já está disponível o vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o terceiro do módulo 3 - nível...
Fortes números de vendas a retalho nos EUA Preços dos produtores dos EUA atingem recordes de 2009 As vendas a retalho nosEUA...
