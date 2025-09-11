MACRO: Dados otimistas nos EUA aumentam preocupações com a inflação
Fortes números de vendas a retalho nos EUA Preços dos produtores dos EUA atingem recordes de 2009 As vendas a retalho nosEUA...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neste webinar de análise ao mercado do Ouro, os tópicos em destaque: Fatores fundamentais que podem impactar o ouro Análise...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par CADJPY. O Banco recomenda assumir uma posição LONGA no par com os seguintes...
Os dados de vendas a retalho dos EUA para janeiro foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por ser muito melhor do que o esperado....
EURUSD caiu abaixo da marca dos 1,2040 após a divulgação dos dados muito positivos sobre as vendas a retalho de Janeiro que ...
As ações da empresa francesa, Kering (KER.FR), que é dona das marcas como Gucci e Yves Saint Laurent, caíram mais de...
Prata Vamos começar por analisar a prata. Analisando através do período de tempo diário, podemos ver que houve uma força...
Mercado europeu em baixa DE30 testa o suporte junto dos 13.950 pts As vendas de carros na Europa caíram 26% A / A em janeiro...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/USD.
A platina está a registar quedas na ordem dos 3% ao longo da sessão de hoje. As quedas podem ser justificadas com uma forte retração...
