A platina está a registar quedas na ordem dos 3% ao longo da sessão de hoje. As quedas podem ser justificadas com uma forte retração...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EURUSD está a ser negociado sob pressão ao longo desta semana, com as yields dos EUA a continuarem a subir e a apoiar o USD. Os rendimentos...
European stock markets seen opening flat US retail sales expected to increased 1.1% MoM in January FOMC minutes In spite...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem ligeiramente em baixa. O S&P 500 caiu...
Já está disponível o vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o segundo do módulo 3 - nível...
Investidores extremamente otimistas quanto às perspectivas económicas Uma aposta altista em ações de tecnologia volta...
Crude WTI (fatores técnicos): O preço fecha o gap de alta de preços relacionada à turbulência no Médio Oriente...
Rendimentos mais altos nos EUA e curva de rendimentos mais íngreme fazem com que o dólar acabe por valorizar e o preço do ouro por...
