📉 Mercados caem com dados do PAYROLL dos EUA
As ações nos EUA registraram quedas acentuadas hoje, com o S&P 500 recuando 1,6%, após o relatório de empregos de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do petróleo dispararam nesta sexta-feira, a caminho de registrar a terceira semana consecutiva de ganhos, impulsionados por preocupações...
Membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, Austan Dean Goolsbee, comentou hoje sobre a economia dos EUA, inflação e impacto das...
Os preços do petróleo dispararam na sexta-feira, a caminho de uma terceira semana consecutiva de ganhos, impulsionados pela preocupação...
00:00 (meia-noite) BRT, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para janeiro: Condições...
Índices principais em queda, com o US2000 liderando as perdas com -1,59%, indo para 2.218,6; o US500 cai -0,65%, para 5.905,9, enquanto o VIX...
Abertura do mercado americano ao vivo - 10/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Dados de Emprego do Canadá para Dezembro (09:30 AM BRT): Salário médio por hora de empregados permanentes: 3,7% (anterior: 3,9%) Variação...
Fatos: O Russell 2000 perdeu mais de 9% de seus picos locais. No entanto, o índice mantém uma tendência de alta no longo prazo A...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados de Emprego para dezembro: Taxa de Desemprego: atual 4,1%; previsão 4,2%;...
Acompanhe ao vivo a divulgação do Payroll! Descubra em tempo real como os dados de emprego dos EUA podem impactar os mercados e influenciar...
A Delta Air Lines Inc. divulgou hoje, antes da abertura do mercado, seu relatório de resultados do 4º trimestre de 2024, com as ações...
As ações da General Electric têm mostrado uma tendência de alta há algum tempo. Observando tecnicamente o intervalo D1,...
O petróleo Brent (OIL) está subindo quase 2% hoje, com o mercado precificando fundamentos aprimorados sustentados por fatores geopolíticos,...
DE40 mantém área próxima ao topo histórico (ATH) Dados do NFP dos EUA: Atenção dos investidores voltada...
O fortalecimento do dólar americano e as perspectivas de melhora na oferta pressionaram os futuros de açúcar nas últimas semanas....
O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgará os dados de emprego às 10h30 (GMT-3). Os economistas consultados pela Bloomberg preveem...
O par de moedas USD/JPY permanecia próximo à resistência superior da consolidação antes do início da sessão...
Futuros apontam para abertura em baixa na sessão da Europa Dados do NFP dos EUA serão o foco dos investidores às 10h30 Dólar...
A última sessão dos mercados financeiros desta semana começa. Os índices asiáticos registram quedas moderadas hoje,...
