As ações da Vivendi valorizam mais de 20%
As ações da Vivendi (VIV.FR) valorizaram mais de 20% depois da empresa ter anunciado que a Universal Music Group será cotada na...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Vivendi (VIV.FR) valorizaram mais de 20% depois da empresa ter anunciado que a Universal Music Group será cotada na...
As vendas industriais no Canadá aumentaram para 0,9 %%, após uma queda de 0,6% no mês anterior e em comparação com as...
As vendas industriais no Canadá aumentaram para 0,9 %%, após uma queda de 0,6% no mês anterior e em comparação com as...
Wall Street cash session will not be held today as the President's Day is being observed in the United States. As a result there will be no afternoon...
As bolsas americanas não irão abrir durante o dia de hoje devido ao feriado nos EUA. Como resultado, não haverá divulgação...
O número de "baleias" ETH está a diminuir Divergência de baixa no indicador Momentum Ethereum tem vindo a formar...
O número de "baleias" ETH está a diminuir Divergência de baixa no indicador Momentum Ethereum tem vindo a formar...
Aspetos a considerar: O par rejeitou em baixa a zona de resistência A médio-prazo a tendência mantém-se bearish EURCAD...
Aspetos a considerar: O par rejeitou em baixa a zona de resistência A médio-prazo a tendência mantém-se bearish EURCAD...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no EUR/GBP.
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no EUR/GBP.
Mercado europeu começa a semana em alta DE30 testa a barreira dos 14.085 pts A Volkswagen não tem medo da concorrência...
Mercado europeu começa a semana em alta DE30 testa a barreira dos 14.085 pts A Volkswagen não tem medo da concorrência...
Os futuros norte-americanos terminaram na semana passada em níveis recordes e o movimento de alta continua ao longo da sessão de hoje. A...
Os futuros norte-americanos terminaram na semana passada em níveis recordes e o movimento de alta continua ao longo da sessão de hoje. A...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. Não...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. Não...
O NIKKEI (JAP225) valorizou mais de 1,91% ao longo da sessão de hoje e fechou acima da marca dos 30.000 pontos pela primeira vez desde agosto de...
O NIKKEI (JAP225) valorizou mais de 1,91% ao longo da sessão de hoje e fechou acima da marca dos 30.000 pontos pela primeira vez desde agosto de...
Mercados europeus seguem em alta Mercados dos EUA e Canadá fechados devido ao feriado Os mercados europeus estão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador