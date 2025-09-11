Calendário económico: feriado nos EUA e Canadá
Mercados europeus seguem em alta Mercados dos EUA e Canadá fechados devido ao feriado Os mercados europeus estão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os futuros do S&P 500 estão a ser negociados em alta e aproximam-se dos 4.000 pontos. O Senado absolveu Donald...
A Universidade de Michigan divulgou os dados do seu relatório do mês de Fevereiro O sentimento do consumidor saiu nos 76.2...
O S&P 500 (US500), o Nasdaq100 (US100) e o Russell 2000 (US2000) abiram em baixa no último dia da semana. Por outro lado, o Dow Jones (US30)...
Ao longo do ano passado a criptomoeda Litecoin chegou a valorizar mais de 190%, mas com o início do novo ano a força compradora acabou por...
Mercado europeu em baixa DE30 testa a SMA 200 Commerzbank deve sair do negócio de negociação de ações Os...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação no US500.
A libra é um dos majors com melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. A divisa acabou por gerar um pequeno impulso de alta após...
Mercado europeu inicia a sessão de sexta-feira em baixa Videoconferência entre os ministros das finanças e responsáveis...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,17%,...
