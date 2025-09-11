Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/02/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,17%,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Polarcus valorizou mais de 200% na terça e quarta-feira Empresa está em liquidação provisória Os...
O ouro tem vindo a registar ganhos ao longo desta semana, mas hoje começou a dar alguns sinais de abrandamento da tendência de alta. É...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no DE30.
Mercados europeus abrem de forma mista DE30 novamente acima dos 14.000 pts Deutsche Boerse divulgou resultados anuais Os...
As ações de empresas de cannabis têm vindo a chamar a atenção, uma vez que os investidores do Reddit estão...
A platina está a valorizar mais de 10% e ultrapassou a marca dos $ 1.250 hoje. O metal precioso tem beneficiado do enfraquecimento do...
Mercados europeus iniciam a sessão de forma lateralizada Comissão Europeia publicará previsões económicas PepsiCo...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. O S&P 500 caiu 0,03%, o Nasdaq...
