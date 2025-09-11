3 Ativos da semana: Prata, Ouro, DE30
Prata Começando por analisar a prata através da análise técnica, pode-se ver que a recente assistimos a uma correção...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual nos EUA permaneceu inalterada em janeiro em 1,4%. A leitura de hoje veio abaixo das expectativas do mercado de 1,5%....
As ações da Coca-Cola (KO.US) valorizaram mais de 2,0% durante a pré-abertura do mercado depois da empresa ter divulgado...
O cobre valoriza +1,7% ao longo da sessão de hoje e é uma das matérias-primas a registar melhor desempenho. As perspectivas otimistas...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no Ouro.
Mercado europeu encontra-se a ser negociado de forma mista DE30 recua abaixo dos 14.000 pts Delivery Hero quase que duplica...
Russell 2000 (US2000) tem vindo a ter um desempenho bastante positivo após a vitória democrata nas eleições dos EUA. O índice...
Mercado europeu regista quedas na abertura Declarações por parte do BCE, BoE e Fed Dados do CPI de janeiro dos Estados...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. S&P 500 caiu 0,11%,...
