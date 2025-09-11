Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/02/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. S&P 500 caiu 0,11%,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Twitter (TWTR.US) as ações estão a valorizar quase 4% durante a sessão de hoje nos EUA, enquanto os investidores aguardam...
Os mercados dos EUA abrem ligeiramente em baixa após uma sequência de seis dias de ganhos Economistas do Goldman aumentam as...
A General Motors (GM.US) anunciou que irá prolongar os cortes de produção em três fábricas norte-americanas até...
GBPUSD tem continuado o impulso de alta durante a sessão de hoje. Olhando para um período de tempo semanal, pode-se notar que um movimento...
Petróleo: O Brent está a ser negociado acima da barreira dos US $ 60 o barril. Os máximos de janeiro de 2020 andam em torno...
Tilray (TLRY.US), a empresa farmacêutica e de cannabis valorizou cerca de 20% durante o pré-mercado quando a empresa anunciou que celebrou...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par CHFJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPCHF. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par com...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje na Prata.
