Oportunidade de negociação - Prata
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje na Prata.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a sessão de ontem, os preços dos metais preciosos subiram significativamente. O ouro e a prata conseguiram recuperar parte das perdas...
UE conclui segundo acordo com a Pfizer para 300 milhões de doses de vacina Covid-19 Exportações alemãs aumentaram em dezembro...
• Produção insdustrial, Itália • Relatório JOLTS, EUA O calendário económico...
Durante a sessão de ontem, o índice alemão (DE30) atingiu um novo máximo histórico. No entanto, as negociações...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones subiu 0,8%, o S&P 500 subiu...
As ações da Hasbro (HAS.US) caíram 5%, apesar da empresa ter apresentado resultados trimestrais melhores do que o esperado. Toymaker...
No final da semana passada, o EURUSD estava a ser negociado abaixo da marca dos 1,20. Mesmo assim, os compradores conseguiram retomar o controlo do preço...
A Ethereum esteve durante 25 dias a ser negociado de forma lateralizada. No entanto, recente assistimos a uma reação maior por parte dos...
O JP Morgan emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Banco recomenda assumir uma posição LONGA no par com os seguintes...
